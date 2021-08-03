"Пошлите уже кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов": в России ответили на интервью президента Украины

Российские политики отреагировали на отрывок из интервью Владимира Зеленского, который сегодня был опубликован. В нем, в частности, президент Украины вспоминает, как отдыхал в Крыму, и говорит, что полуостров "никогда не будет русским".

"Вот эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя это море – это детство. Для тебя эти рапаны – вкусные. И когда ты кушаешь эти рапаны – я ищу, где там песочек? Это мое, я этот Крым знаю. Это – я, я там жил, это моя земля. Это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их здесь не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда! Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", - заявил Зеленский.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице во "ВКонтакте": "Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал <…> Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках. Людей давно тошнит от этой "любви". И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже усомнился в любви Зеленского к Крыму и крымчанам. В своем Telegram-канале он пишет: "Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид".