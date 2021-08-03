03 Августа 2021
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Дезинфицирующие средства в ресторане (2020) | Фото: Накануне.RU

В Ростовской области запретили пускать в спортзалы и рестораны без прививки или ПЦР-теста

В Ростовской области ужесточили ограничения в связи с коронавирусом. Глава региона Василий Голубев подписал постановление, сообщает пресс-служба губернатора.

Теперь обязательным условием для входа в фитнес-клубы, спортзалы, рестораны и кафе, в том числе на летние веранды, являются сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном заболевании COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, без соблюдения данных условий не будут оказывать государственные и муниципальные услуги в очной форме.

Профессиональным и высшим учебным заведениям нельзя допускать до занятий непривитых студентов, а также селить их в общежития.

Перевозчикам предписано не пускать в автобусы и поезда людей без прививки, ПЦР-теста или антител, а в такси - не пускать пассажиров без маски.

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Теги: ростовская область, прививка, пцр-тест, рестораны



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