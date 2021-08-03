Ямальский чиновник заявил, что смог от лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае дошел до Ямала

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер сообщил в своем Instagram, что смог, окутавший Красноселькупский район - результат пожаров в Якутии и Красноярском крае, передает корреспондент Накануне.RU.

"Беспокоиться не стоит, по данным системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, термических точек и возгораний на нашей территории не зафиксировано. Наблюдается задымление направленностью ветра со стороны востока: с Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Там горят леса. Земляки, поводов для волнения нет, ситуация под контролем", - заявил он.

Однако в МЧС региона сообщают, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа сейчас действует один природный пожар площадью четыре гектара. Он локализован.