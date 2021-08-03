Ямальский чиновник заявил, что смог от лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае дошел до Ямала

03 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Смог, гарь, лесные пожары, Красноселькупский район (2021) | Фото: instagram.com/fisherkrasnoselkup

Ямальский чиновник заявил, что смог от лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае дошел до Ямала

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер сообщил в своем Instagram, что смог, окутавший Красноселькупский район - результат пожаров в Якутии и Красноярском крае, передает корреспондент Накануне.RU.

"Беспокоиться не стоит, по данным системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, термических точек и возгораний на нашей территории не зафиксировано. Наблюдается задымление направленностью ветра со стороны востока: с Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Там горят леса. Земляки, поводов для волнения нет, ситуация под контролем", - заявил он.

Смог, гарь, лесные пожары, Красноселькупский район(2021)|Фото: instagram.com/fisherkrasnoselkup

Смог, гарь, лесные пожары, Красноселькупский район(2021)|Фото: instagram.com/fisherkrasnoselkup

Смог, гарь, лесные пожары, Красноселькупский район(2021)|Фото: instagram.com/fisherkrasnoselkup

Однако в МЧС региона сообщают, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа сейчас действует один природный пожар площадью четыре гектара. Он локализован.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Смог, гарь, лесные пожары, Красноселькупский район



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети