В Башкирии вспышка коронавируса еще в одном детском лагере

В Башкирии вспышка коронавируса в еще одном детском лагере – оздоровительном лагере им. Гастелло в Караидельском районе республики. Прокуратура уже начала проверку.

Коронавирус был выявлен 1 августа у шести детей и пяти сотрудников лагеря. Всего в нем работали 43 взрослых и отдыхали 158 детей.

"Указанные лица, а также дети и работники, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений", - сообщили в надзорном ведомстве региона.

В конце июля глава Башкирии Радий Хабиров поручил увольнять руководителей детских лагерей, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Ранее сообщалось о случаях COVID-19 в десяти детских лагерях региона, а в Стерлитамакском районе закрыли лагерь "Чайка", где заразились 45 детей и один сотрудник.

"Руководители, которые допустили [распространение инфекции] по школьным лагерям, должны быть уволены. Нам с ними не по пути. Недоработка привела к тому, что один лагерь закрыли", - заявил Хабиров.

Он назвал инциденты "разгильдяйством" управленческого персонала. В Роспотребнадзоре считают, что вспышки произошли из-за игнорирования санитарных норм. Так, в "Чайке", по данным ведомства, родители общались с детьми через забор без масок.

Напомним, ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что случаи коронавируса в российских детских лагерях единичны, в целом оздоровительная кампания проходит без срывов.