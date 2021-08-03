03 Августа 2021
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Общество Тюменская область
тюмень (2015) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области предприниматели в поездке по региону обменялись опытом ведения бизнеса

Предприниматели из муниципалитетов Тюменской области познакомились с действующими объектами сельского туризма. Делегация посетила летний образовательный кэмп Константина Чиркова в Луговом – пример создания нестандартного проекта на селе. Затем предприниматели отправились в "Кулигу-парк", где в данный момент уже запущена первая очередь этно-парка "Хозяева Сибири". Участники мероприятия пообщались с руководителем "Кулиги-парка" Михаилом Проданом и отправились в музей истории крестьянского быта в Насекина, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

"Это вторая наша поездка по этому маршруту, - говорит организатор мероприятия, руководитель Центра инноваций социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александра Князева, – Мы добавили в программу новые места, и везём предпринимателей за опытом и знаниями, которые они могут получить только от практиков и руководителей бизнеса на селе. В планах у нас – большой образовательный проект для тех, кто хочет развивать туризм на сельских территориях".

На второй день делегация отправилась в Нижнетавдинский район, посмотреть новый для нашего региона проект – глэмпинг "Морелеса". Предприниматель и основатель локации Ирина Катигарова рассказала гостям, как создавался формат и в чём особенности его продвижения. Руководитель туристической компании "КэтТур" Виктория Дмитриева поведала о нововведениях в господдержке объектов сельского туризма.

На обратном пути делегация заехала в гости к фермеру из деревни Мияги Владиславу Байназарову. Он поделился с предпринимателями своими идеями развития туризма на ферме, рассказал, что уже сделано и что будет реализовано в ближайшее время. Мероприятие инициировано советником губернатора Тюменской области Ольгой Езикеевой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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Теги: Предприниматель, опыт, проект



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