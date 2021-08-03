Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус – из-за семи новых случаев за последний год

Власти китайского города Ухань намерены проверить все население на COVID-19 после выявления семи новых случаев коронавируса – первых больше, чем за год.

В городе с населением более 11 млн человек анализы возьмут поголовно.

Зараженных выявили среди рабочих-мигрантов, приехавших из других провинций Китая.

Ухань стал эпицентром самой первой вспышки коронавируса более полутора лет назад, с него, как предполагается, началась всемирная пандемия этого заболевания, изменившая жизнь на планете.

Между тем, в других городах КНР в последнее время фиксируются "вспышки", впрочем, все они исчисляются единицами или максимум десятком случаев, при этом принимаются самые жесткие ограничения, например, ограничивается движение между провинциями и районами, отменяются массовые мероприятия, в некоторых городах гражданам даже не разрешают выходить из дома.