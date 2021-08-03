Жительница Челябинска, похитившая у пенсионера 1,8 млн рублей, получила срок в колонии

Жительницу Челябинска приговорили к 4 годам колонии общего режима за хищение денежных средств пенсионера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе 2013 женщина, представившись риэлтором, убедила покупателя в продаже ему квартиры, после сдачи дома в эксплуатацию по цене ниже рыночной стоимости. В результате она похитила 1,8 млн рублей у пенсионера.

В суде женщина вину не признала. Заявила, что взятые обязательства не выполнила в силу неблагоприятных обстоятельств.