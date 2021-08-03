03 Августа 2021
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первоуральск карантин мобильный пост дпс (2020) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале осужден водитель, пытавшийся долларами откупиться от ДПС

На Среднем Урале осужден водитель, предложивший инспекторам ДПС взятку в долларах. Теперь он заплатит штраф в рублях.
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Напомним, все случилось в начале лета на 185 км трассы "Пермь - Екатеринбург": сотрудники дорожно-патрульной службы остановили "Шевроле", водитель которого выехал на встречную полосу. Выяснилось, что в автомобиле ехала семья из пяти человек, трое из которых - дети, при этом 5-летняя девочка и 6-летний мальчик перевозились без детских удерживающих устройств. Мать пояснила, что они едут издалека, поэтому дети не хотят быть пристегнутыми.

Сидевший за рулем мужчина попытался уговорить полицейских отпустить его без протоколов и предложил им за это 50 долларов США. Он даже достал валюту из кармана и положил на полку под передней панелью служебного автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стражи порядка брать деньги отказались, а против взяткодателя было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил водителя к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Деньги пойдут в доход государства.

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Теги: доллары, взятка, ДПС, суд



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Ранее 02.06.2021 09:48 Мск На Среднем Урале ехавший из Москвы водитель пытался долларами откупиться от ДПС


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