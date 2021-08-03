03 Августа 2021
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Олимпийские игры в Токио (2021) | Фото: Toru Hanai / Getty Images

Авторы "Спутника ВИ" из тагильской колонии записали трек в поддержку Сборной России на Олимпиаде в Токио

Осужденные колонии ИК-12 в Нижнем Тагиле в очередной раз порадовали общественность своими талантами к написанию треков. Правда в этот раз их композиция посвящена не вакцинации "Спутником ВИ", а поддержке Сборной России на XXXII Олимпийских играх в Токио.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области, в ролике использована музыка и слова собственного сочинения Александра Зайца, который и исполнил трек, а также музыка и аккомпанемент на баяне от Евгения Кудрина. Видеоряд для ролика был взят со съемок Олимпийских игр сборной России в Токио.

Напомним, что еще в феврале текущего года в эфире Первого канала Иван Ургант оценил креатив заключенных Нижнего Тагила, зачитавших рэп о пользе вакцинации против COVID-19. Ведущий также отметил хорошую композицию и невероятный запал осужденных.

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Теги: клип, трек, поддержка, Сборная России, Олимпиада, Токио, осужденный, колония



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