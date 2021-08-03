Жителей четырех регионов России предупредили о возможном появлении смерчей

В "Фобосе" спрогнозировал возможное появление смерчей еще минимум в четырех регионах России.

По словам ведущего специалиста центра, похожая ситуация, которая наблюдалась 2 августа в Тверской области, будет происходить в районе среднего Поволжья. Смерчи могут пройти по Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской областям.

Причина этого природного феномена - холодный атмосферный фронт пришедшего на северо-запад страны циклона, пишет "Лента.ру".

Напомним, три человека погибли, восемь пострадали в результате прохождения урагана по территории Тверской области.

Самый сильный удар стихии пришелся на город Адреаполь – там из тучи на землю спустился торнадо, который поднимал в воздух строения и деревья.

Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.