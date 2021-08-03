Суд арестовал "скопинского маньяка" за съемки в ролике с символикой КПРФ

В Скопине мировой суд назначил маньяку Виктору Мохову административный арест на 10 суток за участие в съемке видеоролика с символикой КПРФ, свою вину он признал, передает ТАСС.

Ранее в СМИ и мессенджерах появился ролик, в котором "скопинский маньяк" был в одежде с символикой КПРФ. В партии от Мохова открестились и назвали это видео провокацией.

Напомним, в июне этого года Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. После освобождения из колонии маньяку запрещено посещать массовые мероприятия, находиться вне дома ночью (за исключением работы), выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции.

Однако после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, МВД поставило вопрос об ужесточении надзора.

В апреле Скопинский районный суд частично удовлетворил иск полиции в отношении Мохова: его обязали являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза в месяц вместо установленных двух. Общение с журналистами и пользование сетью ему не ограничили. Это решение обжаловала как полиция, так и прокуратура.

Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта он вышел на свободу после 17 лет заключения.