"Места шикарные": Путин сравнил курорты Карачаево-Черкесии с Черноморским побережьем

Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым похвалил горнолыжные курорты республики.

"У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью", - заметил президент.

Глава республики добавил: в прошлом году, несмотря на пандемию, в регионе отдохнуло более 1,5 млн туристов. Темрезов назвал курорты "мультипликатором для развития малого и среднего предпринимательства".

Впрочем, не так давно институты развития кавказских курортов попали под критику Счетной палаты, а до этого глава правительства Михаил Мишустин объявил об их реструктуризации: одни ликвидируют, другие укрупнят путем присоединения. В отчетах аудиторов как раз говорилось, что корпорации развития плохо справляются с задачами по созданию новых рабочих мест и предприятий малого и среднего бизнеса.