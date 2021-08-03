03 Августа 2021
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото:

Полиция и ФСБ уличили начальника одного из подразделений СвЖД в мошенничестве

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшего руководителя одного из подразделений Свердловской железной дороги по подозрению в мошенничестве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Речь идет о начальнике Свердловской дистанции электроснабжения структурного подразделения Свердловской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения "Трансэнерго" филиала ОАО "РЖД". Выявить преступную схему удалось в мае этого года благодаря совместному сотрудничеству сотрудников Управления на транспорте МВД России по УрФО и УФСБ России по Свердловской области.

Установлено, что на протяжении трех лет (с 2018 по 2020 гг.) подозреваемый, используя свое служебное положение, присваивал денежные средства, которые выделялись его подчиненным на закупку товарно-материальных ценностей. Мошенник раздавал сотрудникам незаконные указания для предоставления фиктивных документов на выделяемые суммы. За все время преступной деятельности подозреваемый похитил свыше 1 млн руб.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). На данный момент в адрес руководства подразделения ОАО "РЖД" готовится представление об устранении обстоятельств, которые могут привести к таким нарушениям.

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Теги: полиция, ФСБ, СвЖД, мошенничество



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