Борец Евлоев принёс России ещё одну золотую медаль на Олимпиаде в Токио
Муса Евлоев выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио, став первым в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.
В финале российский спортсмен победил представителя Армении Артура Алексаняна со счётом 5:1.
🥇 ДААААААА! ЕВЛОЕВ БЕРЕТ ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ!— Матч ТВ (@MatchTV) August 3, 2021
🤼♂️ В финале греко-римской борьбы до 97 кг встретились два титана: наш Муса Евлоев и армянин Артур Алексанян. Это была шикарная битва за золото, в которой наш борец оказался сильнее!
ЭТО БЫЛ ФИНАЛИЩЕ! МУСА – МОООЩЬ! БРАВО! pic.twitter.com/I0MKrqudhm
"Золото" Евлоева стало 13-м для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России).