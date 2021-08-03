Борец Евлоев принёс России ещё одну золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Муса Евлоев выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио, став первым в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финале российский спортсмен победил представителя Армении Артура Алексаняна со счётом 5:1.

🥇 ДААААААА! ЕВЛОЕВ БЕРЕТ ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ!



🤼‍♂️ В финале греко-римской борьбы до 97 кг встретились два титана: наш Муса Евлоев и армянин Артур Алексанян. Это была шикарная битва за золото, в которой наш борец оказался сильнее!



ЭТО БЫЛ ФИНАЛИЩЕ! МУСА – МОООЩЬ! БРАВО! pic.twitter.com/I0MKrqudhm