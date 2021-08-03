В Нижнем Тагиле отменили гуляния в День города, концерт и салют

03 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Лисья (или по другому Лысая) гора, башня, построенная в 1818 году, Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле отменили гуляния в День города, концерт и салют

В Нижнем Тагиле отменены почти все массовые мероприятия в честь Дня города-2021. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
Читайте также:

Такое решение принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Празднование 299-летия Нижнего Тагила будет проходить преимущественно в онлайн-формате. Как уточнили в мэрии, поздравление тагильчан и вручение заслуженным горожанам знаков отличия "Почетный гражданин города", "За заслуги перед городом" и "Тагильский характер" пройдет на Демидовской даче в узком составе. А традиционные гуляния на Лисьей горе, концерт и салют не состоятся.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в предстоящий праздничный уикенд учреждения культуры Нижнего Тагила подготовили различные программы. Часть из них все же состоится оффлайн, на открытом воздухе и с ограниченным числом участников.

Напомним, ранее из-за роста заболеваемости в регионе власти Екатеринбурга приняли решение отказаться от салюта и приглашенной звезды на День города.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Нижний Тагил, День города, мероприятия, отмена, салют



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.07.2021 11:19 Мск Власти Нижнего Тагила готовятся отменить салют на День города
Ранее 14.07.2021 11:00 Мск Свердловский Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия с участием более 500 человек


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети