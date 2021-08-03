В Нижнем Тагиле отменили гуляния в День города, концерт и салют

В Нижнем Тагиле отменены почти все массовые мероприятия в честь Дня города-2021. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Празднование 299-летия Нижнего Тагила будет проходить преимущественно в онлайн-формате. Как уточнили в мэрии, поздравление тагильчан и вручение заслуженным горожанам знаков отличия "Почетный гражданин города", "За заслуги перед городом" и "Тагильский характер" пройдет на Демидовской даче в узком составе. А традиционные гуляния на Лисьей горе, концерт и салют не состоятся.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в предстоящий праздничный уикенд учреждения культуры Нижнего Тагила подготовили различные программы. Часть из них все же состоится оффлайн, на открытом воздухе и с ограниченным числом участников.

Напомним, ранее из-за роста заболеваемости в регионе власти Екатеринбурга приняли решение отказаться от салюта и приглашенной звезды на День города.