03 Августа 2021
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Общество Москва
Ольга Любимова (2020) | Фото: Накануне.RU

Министр культуры назвала цензурой попытки проверить репертуар театров на патриотизм и нравственность

Министр культуры России Ольга Любимова открестилась от проверок, которые собирается проводить Общественный совет Минкульта в театрах.

Напомним, в совете анонсировали общественные слушания о соответствии репертуара театров стратегии национальной безопасности, утвержденной Путиным. Среди прочего собирались проверять, работают ли театры над сохранением духовно-нравственных и патриотических ценностей.  

"Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер. Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией", - заявила Любимова в интервью Ленте.Ру.

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Теги: ольга любимова, проверка, цензура, театр, нравственность, общественный совет



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