Министр культуры назвала цензурой попытки проверить репертуар театров на патриотизм и нравственность

Министр культуры России Ольга Любимова открестилась от проверок, которые собирается проводить Общественный совет Минкульта в театрах.

Напомним, в совете анонсировали общественные слушания о соответствии репертуара театров стратегии национальной безопасности, утвержденной Путиным. Среди прочего собирались проверять, работают ли театры над сохранением духовно-нравственных и патриотических ценностей.

"Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер. Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией", - заявила Любимова в интервью Ленте.Ру.