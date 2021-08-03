Россияне стали тратить вдвое больше денег на одежду на фоне пандемии

Пандемия привела к увеличению трат населения России на одежду и обувь, причем добровольную, сообщает "Коммерсантъ".

На фоне кризиса в начале пандемии российские семьи экономили на многом, включая продукты. Но в первом квартале 2021 года сэкономленные средства население начало тратить на одежду и обувь.

Расходы на эти товары выросли в 2,5–3 раза, пишет издание со ссылкой на данные Росстата. Так, если год назад россияне отводили на такие товары 6-7% своих средств, то после пандемии доля выросла до 11-16%.

Эксперты допускают наличие своеобразного эффекта "символического завершения локдауна" в конце 2020 года и реализацию отложенного спроса.

Ранее сообщалось, что большинство россиян из-за роста цен в магазинах продолжают экономить, в том числе на развлечениях, одежде, походах в кафе, отпуске.

При этом половина опрошенных (49 процентов) оценивает свое материальное положение в ближайшие 12 месяцев как "отличное" и "хорошее". Однако среди потребителей преобладает осторожное отношение к готовности тратить деньги.

Главную причину этого аналитики видят в росте цен на товары постоянного спроса. Эту тенденцию проследили и ретейлеры, отметив, что средний чек покупки стал снижаться.