03 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Локомотивный городской округ, водопровод, (2021) | Фото: министерство строительства Челябинской области

В южноуральском городе, где жители жаловались на отсутствие воды, заменили аварийный участок водопровода

В Локомотивном городской округе полностью заменили аварийный водовод. В настоящий момент система уже запущена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, в июне жители городского округа через соцсети обратились к губернатору с жалобами на проблемы с водоснабжением в поселке. По их словам, из-за коммунальной аварии водоснабжение сначала было ограничено, а через некоторое время полностью приостановлено. В администрации Локомотивного городского округа рассказали, что ограничение водоснабжения было введено из-за аварийной ситуации на водоводе и снижения запасов воды.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было принято оперативное решение о замене аварийных участков трубы общей протяженностью 5,2 км. Средства были выделены из областного бюджета.

На сегодняшний день все работы по замене проблемного участка завершены. Жители городского округа обеспечены бесперебойным питьевым водоснабжением.

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Теги: водопровод, вода, Локомотивный, Алексей Текслер,



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