"Расслабились": федеральный чиновник, комментируя пожары в Тюмени заявил, что режим ЧС был введен слишком поздно

Ситуация с лесными пожарами в Тюменской области стала настолько сложной из-за того, что власти региона "расслабились". Такое заявление сделал глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости.

Советников сообщил, что режим ЧС был введен слишком поздно.

"Действуют новые принципы, запреты, ограничения, и мы видим от них эффект. Но все равно люди и владельцы сельскохозяйственных угодий выжигают поля, собственники полей их не опахивают, а граждане оставляют непотушенные костры. В этом году весной очень сильно горели Новосибирская, Омская и Тюменская области. Там была сложная погода: очень сухо, ветрено и жарко. Региональные власти вовремя не ввели режим ЧС. Тюмень несколько лет не горела, видимо, там создалось ощущение, что гореть и не будет, люди расслабились. Примерно то же самое в Новосибирской и Омской областях", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, в регионе произошло более 400 природных пожаров общей площадью 188 тыс. га, из них 271 возгорание произошло по вине человека. Ущерб от лесных пожаров составил более 30 млн руб. Об этом говорил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Михаил Денисенко.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.