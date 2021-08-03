03 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, теневая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале объявили старт конкурса по социальным проектам с призом в 50 миллионов рублей

В Свердловской области стартовал прием заявок на право реализовать собственный социальный проект с финансовой поддержкой от региональных властей. Победитель будет объявлен уже в ноябре. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в этом году общий размер меры поддержки победителю составляет 50 млн руб.

"Из Фонда президентских грантов Свердловской области выделено 25 миллионов рублей на софинансирование проектов некоммерческих организаций. Такой шаг фондом сделан в этом году впервые. Еще 25 миллионов рублей выделены из бюджета Свердловской области", – рассказала заместитель министра социальной политики Свердловской области Ирина Чернышева.

Заявки принимаются до 1 сентября, после чего конкурсная комиссия на протяжении нескольких недель будет выбирать наиболее актуальные проекты для реализации. Напомним, что каждая из представленный идей должна отвечать одному направлению конкурса:

  • социальное обслуживание;
  • социальная поддержка и защита;
  • охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни;
  • поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
  • поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
  • поддержка молодежных проектов;
  • поддержка проектов в области культуры и искусства;
  • сохранение исторической памяти;
  • охрана окружающей среды и защита животных;
  • укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
  • развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
  • защита прав и свобод человека;
  • развитие институтов гражданского общества;
  • выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

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Теги: социальный проект, конкурс, грант



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