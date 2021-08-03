На Среднем Урале объявили старт конкурса по социальным проектам с призом в 50 миллионов рублей

В Свердловской области стартовал прием заявок на право реализовать собственный социальный проект с финансовой поддержкой от региональных властей. Победитель будет объявлен уже в ноябре. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в этом году общий размер меры поддержки победителю составляет 50 млн руб.

"Из Фонда президентских грантов Свердловской области выделено 25 миллионов рублей на софинансирование проектов некоммерческих организаций. Такой шаг фондом сделан в этом году впервые. Еще 25 миллионов рублей выделены из бюджета Свердловской области", – рассказала заместитель министра социальной политики Свердловской области Ирина Чернышева.

Заявки принимаются до 1 сентября, после чего конкурсная комиссия на протяжении нескольких недель будет выбирать наиболее актуальные проекты для реализации. Напомним, что каждая из представленный идей должна отвечать одному направлению конкурса: