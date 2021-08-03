На Среднем Урале объявили старт конкурса по социальным проектам с призом в 50 миллионов рублей
В Свердловской области стартовал прием заявок на право реализовать собственный социальный проект с финансовой поддержкой от региональных властей. Победитель будет объявлен уже в ноябре. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в этом году общий размер меры поддержки победителю составляет 50 млн руб.
"Из Фонда президентских грантов Свердловской области выделено 25 миллионов рублей на софинансирование проектов некоммерческих организаций. Такой шаг фондом сделан в этом году впервые. Еще 25 миллионов рублей выделены из бюджета Свердловской области", – рассказала заместитель министра социальной политики Свердловской области Ирина Чернышева.
Заявки принимаются до 1 сентября, после чего конкурсная комиссия на протяжении нескольких недель будет выбирать наиболее актуальные проекты для реализации. Напомним, что каждая из представленный идей должна отвечать одному направлению конкурса:
- социальное обслуживание;
- социальная поддержка и защита;
- охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
- поддержка молодежных проектов;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- защита прав и свобод человека;
- развитие институтов гражданского общества;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.