В Перми снесут 21 незаконный гараж

Администрация Мотовилихинского района в начале августа приступила к принудительному демонтажу 21 незаконно размещённого гаража на улице Макаренко, 28. 2 августа убрали 10 гаражей, продолжается снос остальных, сообщили Накануне.RU в мэрии.

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Специалисты администраций районов регулярно объезжают территории, выявляют факты нарушения земельного законодательства, установки незаконных движимых и недвижимых объектов. Такая работа идёт во всех районах Перми. При выявлении незаконных объектов специалисты районных администраций определяют собственника, направляют в его адрес уведомление о добровольном демонтаже в установленные сроки. Если этого не происходит, администрация района принимает решение о принудительном демонтаже. Кроме того, владельцам незаконно установленных гаражей – если их удаётся найти, конечно – объясняют "правила игры".

"Собственникам гаражей по улице Макаренко необходимо было добровольно демонтировать свои объекты. Специалисты администрации района размещали на гаражах уведомления. К сожалению, в добровольном порядке не убрали ни один гараж. После этого было издано распоряжение главы администрации Мотовилихинского района, где были прописаны сроки принудительного демонтажа. С начала августа подрядчик приступил к сносу незаконных объектов на улице Макаренко, 28", - отмечают в райадминистрации.

В мэрии напомнили, что принудительно демонтированные объекты вывозятся на место временного хранения, где будут храниться полгода. Их выдадут владельцу после предъявления в территориальный орган документов, подтверждающих право на это имущество. Также он будет обязан возместить бюджету траты на демонтаж.

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Напомним, ранее в Перми осуждены бывший начальник управления строительства Прикамья Дмитрий Левинский и директор "МонтажСтрой-Урал" Сергей Жигунов за превышение должностных полномочий и злоупотребление полномочиями при сносе гаражей в Разгуляе. Следствием и судом установлено, что Левинский незаконно дал "МонтажСтрой-Урал" указание о сносе гаражных боксов. Директор коммерческой организации заключил заведомо незаконный договор субподряда, и как лично, так и через подчиненных давал указания о сносе гаражей. В результате имущественный ущерб был причинен 141 жителю Перми на сумму не менее 47 млн руб. 117 гаражей уничтожены, 24 - повреждены.

Оба фигуранта получили условные сроки. Левинского осудили на 2,4 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и запретом занимать управленческие должности на государственных предприятиях на два с половиной года. Жигунов осуждён на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Заявленные требования потерпевших о возмещении материального вреда, причиненного противоправными действиями осужденных, частично рассмотрены и удовлетворены, оставшиеся иски будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.