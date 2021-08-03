Ещё одна потеря в лёгкой атлетике: барьерист Шубенков не вышел на старт квалификации Олимпиады

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков не выступит на летних Олимпийских играх в Токио.

Сегодня российский спортсмен не вышел на старт квалификационного забега. Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), причиной снятия с соревнований стала резкая боль районе ахилла на левой ноге, которую Сергей почувствовал во время разминки.

В данный момент спортсмен отправился на обследование в поликлинику.

Ох. У Шубенкова подозрение на серьезную травму 🤕



Сергей испытал резкую боль в районе ахилла левой ноги во время разминки, сейчас он в медчасти на стадионе, сообщили во ВФЛА.



Здоровья нашему чемпиону мира 🙏 pic.twitter.com/b4j3PjAoRa — Матч ТВ (@MatchTV) August 3, 2021

30-летний Шубенков является победителем и неоднократным призёром чемпионатов мира и Европы. Олимпийские игры 2016 года он пропустил из-за дисквалификации российской лёгкой атлетики на тех соревнованиях.

Ранее в Токио российская прыгунья в длину Дарья Клишина также получила травму во время квалификации, досрочно завершив соревнования.

Напомним, что из-за ограничений российских легкоатлетов на нынешних Олимпийских играх всего десять человек.