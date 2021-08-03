03 Августа 2021
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Спорт
Сергей Шубенков (2019) | Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Ещё одна потеря в лёгкой атлетике: барьерист Шубенков не вышел на старт квалификации Олимпиады

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков не выступит на летних Олимпийских играх в Токио.
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Сегодня российский спортсмен не вышел на старт квалификационного забега. Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), причиной снятия с соревнований стала резкая боль районе ахилла на левой ноге, которую Сергей почувствовал во время разминки.

В данный момент спортсмен отправился на обследование в поликлинику.

30-летний Шубенков является победителем и неоднократным призёром чемпионатов мира и Европы. Олимпийские игры 2016 года он пропустил из-за дисквалификации российской лёгкой атлетики на тех соревнованиях.

Ранее в Токио российская прыгунья в длину Дарья Клишина также получила травму во время квалификации, досрочно завершив соревнования.

Напомним, что из-за ограничений российских легкоатлетов на нынешних Олимпийских играх всего десять человек.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, лёгкая атлетика, Сергей Шубенков, Дарья Клишина, травмы



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