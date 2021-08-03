Похитителя 12-летней девочки из алтайского села объявили в федеральный розыск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе управления СКР в Алтайском крае лично возглавить розыск 40-летнего мужчины, подозреваемого в похищении 12-летней девочки.

Громкая история уже широко обсуждается в СМИ: житель одного из сел Бийского района края похитил девочку днем 31 июля. Мужчина сбил ребенка с велосипеда, связал ей руки и надел на голову мешок, а потом перевез в подвал своего дома.

Позже, когда девочку уже начали искать, похититель отпустил ребенка, сообщается, что физического и сексуального насилия не было. Предположительно, мужчина испугался, что поиски выведут на него. Также ряд СМИ сообщил, что похититель имеет проблемы с психическим здоровьем.

Уголовное дело заведено по ч. 2 статьи 126 УК РФ.

"В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск, в отношении него заочно предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь", - говорится в сообщении СКР.