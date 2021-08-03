03 Августа 2021
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граната, Росгвардия (2021) | Фото: rosguard.gov.ru

В тюменском поселке во время дорожных работ нашли боевую гранату

В поселке Боровский на ул. Островского при проведении дорожных работ была найдена граната, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии.

После обнаружения опасной находки, территорию тут же оцепили, жильцов ближайшего дома эвакуировали. На место выехали саперы ОМОН Росгвардии. Они обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними граната Ф-1, снаряжённая запалом, со следами сильной коррозии.

Поскольку граната представляла реальную угрозу для окружающих, специалисты группы разминирования ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности транспортировали боеприпас на полигон и уничтожили его.

граната, Росгвардия(2021)|Фото: rosguard.gov.ru

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Теги: граната, Росгвардия



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