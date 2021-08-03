На Кубани действует пакет мер региональной поддержки самозанятых - их уже более 101 тысячи в регионе

На Кубани ведут хозяйственную деятельность уже более 101 тысячи граждан, передает корреспондент Накануне.RU. При этом, стоит отметить, что в 2021 году количество самозанятых в регионе увеличилось в 2,4 раза.

"Самозанятость дает возможность вести свой бизнес легально, получать подтвержденный доход, открыто рекламировать свое дело, не боясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Важно, что самозанят", – рассказал местным журналистам вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Самозанятые граждане не предоставляют налоговую декларацию и освобождены от обязательных пенсионных взносов, так как пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке и могут отказаться от применения налога на профессиональный доход можно в любой момент.

На Кубани этот специальный налоговый режим был введен чуть больше года назад – с 1 июля 2020 года. Благодаря комплексу мер, которые были приняты региональным властями уже к концу 2020 года Краснодарский край занял в стране 6 место по количеству самозанятых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам Александра Руппеля, на уровне региона разработан весомый пакет мер поддержки самозанятых. Широкий спектр мер проводит краевой Фонд развития бизнеса: начиная от составления бизнес-планов и предоставления мест в коворкингах – заканчивая разработкой сайтов и продвижением на маркетплейсах. Кроме того, Фонд развития бизнеса предоставляет поручительства для привлечения коммерческих кредитов.

"Мы понимаем, что первое, с чем сталкивается человек на старте своего дела – это потребность в свободных финансах. Для этого наш краевой Фонд микрофинансирования разработал специальный займ «Самозанятый». Здесь максимальная сумма займа 500 тысяч рублей, срок – до 3 лет с отсрочкой платежей до 6 месяцев", – сказал Александр Руппель.

При этом есть разные варианты процентных ставок, и все они кратно ниже, чем у коммерческих банков. Стандартная ставка по этому займу для самозанятых – 3% годовых. Для «новых» самозанятых, у которых не прошло года с даты регистрации, – 2% годовых, а для занятых в сферах легкой промышленности и деревообработки – 1%. Использовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» могут граждане с годовым доходом не выше 2,4 млн рублей. При этом устанавливаются низкие налоговые ставки, которые не будут меняться до 2029 года: 4% – при работе с физическими лицами, 6% – с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.