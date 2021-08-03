Никита Нагорный стал третьим в упражнениях на перекладине на Олимпиаде в Токио

Гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призёром в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио.

За своё выступление российский спортсмен получил оценку в 14,533 балла. Впереди только японец Даики Хасимото (15,066) и хорват Тин Србич (14,900), у которых "золото" и "серебро" соответственно.

🥉 НАГОРНЫЙ! Никита берет еще одну медаль в Токио!



💪 Наш гимнаст стал третьим на перекладине. Золото забрал японец Хасимото, серебро у хорвата Србича.



Мощная Олимпиада от Никиты! Красавец! pic.twitter.com/pHKRPw2UYr — Матч ТВ (@MatchTV) August 3, 2021

Напомним, что ранее на Олимпиаде в Токио Нагорный стал бронзовым призёром в многоборье, а также выиграл золотую награду в командных соревнованиях.