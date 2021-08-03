МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок, сообщает МИД РФ. Таким образом внешнеполитическое ведомство ответило на высылку российского дипломата из Таллина.

Сегодня посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД, ему вручена нота, в которой говорится, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве.

Напомним, в июле был задержан консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. ФСБ сообщила, что Лятте был "задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лятте объявлен persona non grata. Она также прокомментировала заявление МИД Эстонии на счет "провокационности и незаконности" действий российских силовиков .

После этого МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова и вручил ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата.