03 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
топор (2012) | Фото: накануне.RU

В Екатеринбурге задержали разбойника, напавшего на пенсионера с топором

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионера. Инцидент произошел в понедельник днем.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, находившемуся на маршруте патрулирования экипажу группы задержания поступил сигнал, что на Педагогической улице к людям пристает неизвестный с топором. К прибывшим на место росгвардейцам обратился 66-летний мужчина и рассказал, что молодой человек, угрожая своим орудием, похитил у него деньги и скрылся.

Силовики установили личность подозреваемого: им оказался 31-летний местный житель. Экипаж обнаружил и задержал его в заброшенном доме на улице Мира. Топор, с помощью которого он совершил хищение, был при нем и лежал в полиэтиленовом мешке.

Сотрудники Росгвардии отвезли задержанного в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Теги: топор, разбой, Росгвардия, Екатеринбург



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