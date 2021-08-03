03 Августа 2021
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Происшествия Москва
(2004) |

В Москве госпитализировали 15-летнюю девочку после того, как неизвестный на улице сделал ей укол

В Москве полиция начала проверку после сообщения о том, что в парке Люблино 15-летней девочке неизвестный мужчина сделал инъекцию некого вещества в ягодицу, после чего ребенок потерял сознание.

Официальных комментариев на эту тему в правоохранительных органах пока не дают, отмечают лишь, что ведется проверка всех обстоятельств.

Между тем, СМИ приводят версию со слов девочки и ее окружения. Якобы, она вместе с друзьями гуляла накануне вечером около военного училища на улице Головачева. В какой-то момент к ней подошел неизвестный в капюшоне, спросил как пройти до Краснодонской улицы, а затем начал преследовать и в какой-то момент "произвел укол в левую ягодицу".

Девочка упала в обморок, потом смогла дойти до КПП училища, где ей и вызвали "скорую". Врачи обнаружили след укола, а также констатировали отравление неизвестным веществом. Следов сексуального насилия не обнаружено, передает РИА Новости.

Между тем, Telegram-канал "112" пишет, что история про неизвестного мужчину может оказаться выдумкой пострадавшей. Якобы, следов инъекций в больнице все же не нашли, но зафиксировали у девочки расширенные зрачки и быструю речь.

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Теги: госпитализация, укол, инъекция, отравление, школьница



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