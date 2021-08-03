03 Августа 2021
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Политика За рубежом
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В ЕС признали COVID-сертификаты страны, использующей "Спутник V"

Еврокомиссия признала электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется российская вакцина "Спутник V", а также Ватикана.

Владельцы этих документов смогут использовать их на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС, передает ТАСС.

Напомним, "Спутник V" до настоящего времени не признан в ЕС. В РФПИ ожидают, что вакцина будет одобрен Европейским медицинским агентством в ближайшие месяцы.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что задержка одобрения препарата в Европе обусловлена "неоднократными" сбоями в предоставлении данных европейскому регулятору. Отмечалось, что вакцину, вероятно, не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы.

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Теги: сан-марино, спутник v, ес



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