В ЕС признали COVID-сертификаты страны, использующей "Спутник V"

Еврокомиссия признала электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется российская вакцина "Спутник V", а также Ватикана.

Владельцы этих документов смогут использовать их на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС, передает ТАСС.

Напомним, "Спутник V" до настоящего времени не признан в ЕС. В РФПИ ожидают, что вакцина будет одобрен Европейским медицинским агентством в ближайшие месяцы.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что задержка одобрения препарата в Европе обусловлена "неоднократными" сбоями в предоставлении данных европейскому регулятору. Отмечалось, что вакцину, вероятно, не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы.