Для Челябинска в 2022 году планируют закупить 200 троллейбусов

Для Челябинска в 2020 году планируется закупить порядка 200 троллейбусов в рамках транспортной реформы, сообщили накануне в пресс-службе губернатора региона.

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по вопросам развития дорожной и транспортной инфраструктуры региона. В крупных городах области началось обновление общественного транспорта. Для Челябинска в этом году будет закуплено 30 трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе. Также обновляют общественный транспорт в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке и Уйском. Для муниципалитетов региона будет приобретено 224 единицы. В планах в ближайшие годы обновить более 500 единиц общественного транспорта.

В 2022 году планируется закупить для Челябинска порядка 200 троллейбусов. Также запланирована модернизация контактной сети и подстанций, ремонт действующего и строительство нового депо.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Группа «Синара» выступила с концессионным предложением о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. Правительство региона признало возможным заключение концессионного соглашения. Соглашение планируется заключить на 15 лет. Сумма концессии составит 11,2 млрд рублей.