03 Августа 2021
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Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава Минздрава России предложил вакцинировать практических всех пожилых людей

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что от коронавируса надо прививать "практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям".

Также министр рассказал журналистам, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов с COVID-19 – это невакцинированные граждане. "Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни", - сказал он.

По словам Мурашко, для пациентов с коронавирусом сейчас важно начать лечение практически в первые сутки, "потому что сегодня уже к пятым суткам подчас развиваются тяжелые осложнения и затягивание лечения – это просто опасно для жизни".

Напомним, сегодня стали известны данные по вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге, а также о количестве заболевших после прививки. Оказалось, что заболело около 1,7% вакцинированных.

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Теги: михаил мурашко, минздрав, госпитализация, вакцинация



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