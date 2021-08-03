Куйвашев объяснил, почему сахар в свердловских магазинах "раскупают в секунду"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назвал причину, по которой в свердловских магазинах исчез сахар.

Как написал сегодня губернатор в своем Instagram, ему уже вторую неделю поступают сообщения от жителей региона о том, что на полках нет этого продукта.

"Не переживайте! Сахар не закончился. Вчера я отправил проверку в распределительные центры. Там достаточно запасов, чтобы заполнить все магазины региона. Сейчас самый сезон для варенья, из-за жары он начался немного раньше, чем обычно, а для варенья нужен сахар. За последние 10 дней спрос на него вырос в два с половиной раза. Именно поэтому он так быстро заканчивается в магазинах - его раскупают в секунду", - сообщил Куйвашев.

По его словам, поставщики учтут этот момент и в ближайшие дни начнут привозить в магазины столько сахара, чтобы покрыть весь спрос. Губернатор добавил, что поручил правительству следить за ситуацией.

Напомним, исчезновением сахара в магазинах Свердловской области уже заинтересовались в УФАС.