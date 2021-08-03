03 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Михаил Воеводин генеральный директор корпорации ВСМПО-Ависма (2009) | Фото:marsiada.ru

Свердловский облсуд постановил вернуть дело экс-главы "ВСМПО-Ависма" Воеводина в прокуратуру

Дело о злоупотреблении полномочиями бывшего главы "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина вернут обратно в прокуратуру. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, который и постановил оставить решение Верхнесалдинского городского суда без изменений.

Горсуд 11 июня постановил, что обвинительное заключение по уголовному делу было составлено с нарушением требований Кодекса.

Напомним, что Михаил Воеводин занимал должность генерального директора "ВСМПО-Ависмы" с июля 2009 по май 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что бывший топ-менеджер является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения средств организации. Титановая корпорация требовала с экс-руководителя 4 млрд руб. Однако впоследствии "ВСМПО-Ависма" подала заявление об утверждении мирового соглашения.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Воеводин выплатит крупнейшему в мире титановому производителю 1 млрд 696 млн 500 тыс. руб. в качестве компенсации по иску. Как сообщается в определении суда об утверждении мирового соглашения, Воеводин обязался выплатить сумму путем безналичного перечисления денежных средств до 31 декабря 2020 года.

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Теги: Воеводин, ВСМПО-Ависма, суд



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