03 Августа 2021
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Лесные пожары, мониторинг, МЧС (2016) | Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Ямала

Минобороны направило дополнительную роту для тушения пожаров в Якутии

Минобороны России направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии.

Как сообщили в ведомстве, из состава Восточного военного округа в республику отправлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники.

Ситуация с лесными пожарами в Якутии сейчас крайне сложная, распространение огня продолжается.

Ранее сообщалось, что в якутских селах из-за лесных пожаров и затянутого дымом неба днем наступает темнота. Из-за снижения видимости временно прекратили вылеты пожарные БЕ-200 и ИЛ-76П.

Накануне верховой пожар вплотную подошел к селу Кылайы Усть-Алданского района Якутии. 90 человек эвакуированы. Возгорание пытаются ликвидировать лесничество, Якутлесресурс и местное население.

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Теги: минобороны, якутия, пожары



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Ранее 03.08.2021 09:31 Мск В Якутии лесной пожар вплотную подошел к селу, жителей эвакуировали


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