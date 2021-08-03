Минобороны направило дополнительную роту для тушения пожаров в Якутии

Минобороны России направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии.

Как сообщили в ведомстве, из состава Восточного военного округа в республику отправлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники.

Ситуация с лесными пожарами в Якутии сейчас крайне сложная, распространение огня продолжается.

Ранее сообщалось, что в якутских селах из-за лесных пожаров и затянутого дымом неба днем наступает темнота. Из-за снижения видимости временно прекратили вылеты пожарные БЕ-200 и ИЛ-76П.

Накануне верховой пожар вплотную подошел к селу Кылайы Усть-Алданского района Якутии. 90 человек эвакуированы. Возгорание пытаются ликвидировать лесничество, Якутлесресурс и местное население.