Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы вынес приговор по так называемому "санитарному делу": юриста Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Ей будет запрещено выходить из дома с 22:00 вечера до 6:00 утра, участвовать в массовых мероприятиях и покидать административных округ, в котором она проживает. Также она должна четыре раза в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной комиссии.

Соболь признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время проведения несогласованных акций в столице.

Сама юрист виновной себя не считает и полагает, что дело в отношении нее было политически мотивировано. Во время оглашения приговора Соболь вывели из зала суда, потому что она стала снимать процесс на видео.