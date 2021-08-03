03 Августа 2021
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Общество Москва
КоммерсантЪ, twitter, любовь соболь (2019) | Фото:КоммерсантЪ, twitter

Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы вынес приговор по так называемому "санитарному делу": юриста Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Ей будет запрещено выходить из дома с 22:00 вечера до 6:00 утра, участвовать в массовых мероприятиях и покидать административных округ, в котором она проживает. Также она должна четыре раза в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной комиссии.

Соболь признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время проведения несогласованных акций в столице.

Сама юрист виновной себя не считает и полагает, что дело в отношении нее было политически мотивировано. Во время оглашения приговора Соболь вывели из зала суда, потому что она стала снимать процесс на видео.

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Теги: любовь соболь, санитарное дело, приговор, ограничение свободы



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