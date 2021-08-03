Мать уральской "девочки из шкафа" готовится предстать перед судом

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела матери "девочки из шкафа". Скоро женщина предстанет перед судом.

Напомним, все случилось осенью 2020 года в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске: несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщине предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ, среди которых "Оставление в опасности", "Истязание несовершеннолетнего" и других. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Карпинский городской суд.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, по делу был допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Свою вину жительница Карпинска признала лишь частично, тем не менее, сотрудникам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу.

Напомним, что экспертиза признала мать "девочки из шкафа" вменяемой.