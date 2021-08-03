03 Августа 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суд не стал наказывать екатеринбуржца, с которым у "следователя на золотом Лексусе" завязался конфликт на заправке

Седьмой кассационный суд Челябинска оставил без изменений решение Мирового суда по делу о конфликте между жителем Екатеринбурга Антоном Истоминым и городским следователем Артемом Халиловым, больше известным как "следователь на золотом Лексусе". Суд окончательно оправдал автолюбителя, оставив жалобу Халилова без удовлетворения. Об этом Накануне.RU сообщила адвокат защиты Елена Афанасьева.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2019 г. за направке в уральской столице. Тогда Истомин ожидал своей очереди на подкачку колес, однако прямо перед ним появился золотой Лексус, из которого вышел Халилов и заявил, что не собирается стоять в очереди. Завязался конфликт, в ходе которого, по словам Истомина, следователь угрожал автолюбителю тюрьмой и всячески демонстрировал свою власть как правоохранителя. В руках водителя на тот момент находился складной нож, который последний не раскрыл, а держал в качестве утяжелителя на случай драки. Однако именно из-за оружия на мужчину в СКР возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".

Позже в суде Истомина оправдали, заключив, что конфликт начал именно Халилов, однако последний с данным решением не согласился и решил его обжаловать. Как рассказала Афанасьева, безуспешно.

"Сегодня представитель генеральной прокуратуры, которая представляла государственное обвинение, в процессе поддержала Антона Истомина. Она сказала, что оправдательный приговор в отношении него абсолютно законен, и суд совершенно правильно установил, что именно следователь Халилов начал этот конфликт, и совершенно правильно судом установлено, что никаких угроз Антон в отношении следователя Халилова не совершал. Поэтому оправдательный приговор нужно оставить в силе. В этот раз прокуратура поддержала сторону защиты и суд оставил все без изменений", - рассказала адвокат.

По ее словам, следователь имеет право обратиться в Верховный суд, однако там кассация уже не сплошная, а выборочная. Это значит, что конкретный судья будет решать, достойны ли доводы Халилова внимания или нет. При этом, по мнению самой Афанасьевой, судя по кассационной жалобе, которая была написана в Седьмой кассационный суд, в Верховном суде правоохранителю уже ничего не добиться.

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Теги: следователь, золотой лексус, заправка, суд



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