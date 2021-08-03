Волейбольный клуб "Прикамье" официально ликвидирован

Управление министерства юстиции РФ по Пермскому краю обратилось в краевой арбитраж с ходатайством об отказе от заявленных требований о ликвидации волейбольного клуба "Прикамье", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте краевого арбитража, решение связано с тем, что 4 июня в ЕГРЮЛ уже была внесена запись о прекращении деятельности юридического лица.

"От истца 23.07.2021 в суд поступило ходатайство об отказе от заявленных требований о ликвидации некоммерческого партнерства Волейбольный клуб "Прикамье", мотивированное внесением 04.06.2021 в ЕГРЮЛ записи о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица), и прекращении производства по делу", - говорится в определении суда.

Ходатайство было удовлетворено, производство по делу прекращено.

Клуб "Прикамье" представлял Пермский край в элитном дивизионе отечественного волейбол. Однако из-за нехватки финансирования в 2017 г. руководство волейбольного клуба "Прикамье" объявило об отсутствии средств на выездные матчи очередного тура чемпионата России Высшей лиги. Клубу не удалось найти спонсора, из-за чего команда не могла получить бюджетные деньги. Некоторое время клуб играл за счет средств болельщиков. 27 ноября 2017 г. стало известно, что "Прикамье" не смог выехать на матчи очередного тура чемпионата России Высшей Лиги "А". Игры должны были состояться в Челябинске с местным клубом "Динамо". Клуб прекратил существование.