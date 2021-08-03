Экс-глава УМВД по Камчатке задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей

Бывший начальник УМВД по Камчатского краю Михаил Киселев задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, в июле 2020 года Киселев получил от предпринимателя взятку через посредников за сокрытие "факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу".

Следствие намерено предъявить Киселеву обвинение по статьям о превышении полномочий и взятке в особо крупном размере, а также планирует ходатайствовать о его аресте.

Ранее о задержании экс-главы УМВД по Камчатке сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента в июне. Его предшественник Александр Сидоренко был арестован за злоупотребление полномочиями. В прошлом году его приговорили к пяти годам лишения свободы.