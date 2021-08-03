03 Августа 2021
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Политика В России Крым Украина
Украина, Владимир Зеленский (2019) | Фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Зеленский считает, что Россия будет переименовывать в Крыму города

Украинский телеканал "Дом" опубликовал отрезок интервью Владимира Зеленского (президент Украины дает его на русском языке).

На вопрос ведущего о "самопровозглашенной власти" и "линии соприкосновения" (вероятно, речь идет о Донбассе) Зеленский начинает отвечать про Крым и неожиданно придается ностальгии. Глава государства считает полуостров украинским, потому что отдыхал там в детстве и юности, ел "рапаны с песочком".

"Крым никогда, никогда не будет русским, даже если переименуют они города, Ялту", - говорит президент страны, где за последнее время переименовали несколько городов. "Крым вернется. Это всего лишь вопрос времени", - заключает Зеленский.

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Теги: владимир зеленский, крым, рапаны, детство, переименование



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