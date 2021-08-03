03 Августа 2021
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скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СМИ: Глава "Российского Красного Креста" стала фигуранткой уголовного дела

СКР возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при продаже подмосковного санатория "Дружба", принадлежавшего "Российскому Красному Кресту". Фигуранткой дела является глава общественной организации, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова. Он подал заявление на имя главы Следственного комитета.

В заявлении говорится, что глава организации "была задержана в мае этого года с поличным при получении взятки". Трунов просит Бастрыкина взять дело под особый контроль.

По делу проводится проверка по факту хищений, связанных с другими объектами недвижимости: базой отдыха в подмосковном Хлебниково, базой Спасательной службы на Мосфильмовской улице в Москве и о столичном административном здании. В документе на имя Бастрыкина утверждается, что председатель организации была задержана при получении взятки в 30 млн руб. в виде первой части требуемой ею суммы в размере 65 млн руб. 28 мая этого года.

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Теги: российский красный крест, санаторий, уголовное дело, мошенничество



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