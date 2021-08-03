Болельщики ФК "Урал" просят свердловского губернатора и Роспотребнадзор отменить ограничение о 500 зрителях на матчах

Любители спорта уральской столицы выразили недовольство введенными ограничениями на "Екатеринбург – Арене" на матчах ФК "Урал". В настоящий момент игры "шмелей" могут посетить лишь до 500 зрителей. Поклонники футбола заявили о ряде противоречий: в то же самое время проводятся многочисленные массовые мероприятия безо всяких ограничений и в общественных местах имеет место неконтролируемое массовое скопление населения. Союз болельщиков Урала написал письмо с просьбой пересмотреть ограничения на имя губернатора Свердловской области и Роспотребнадора. Текст документа имеется в распоряжении Накануне.RU.

По словам болельщиков, введенные ограничения являются избыточными. В тексте содержится ряд вопросов к инстанциям.

"1.По каким критериям определяется квота на посещение массовых мероприятий на открытом воздухе? 2. Как оцениваются реальные технические возможности организатора по выполнению нормативных требований по соблюдению противоэпидемиологических мероприятий? 3. Какие федеральные и региональные законодательные акты, постановления и регламенты учитываются при принятии решений относительно проведения спортивных соревнований в Екатеринбурге?" - написано в письме.

По мнению президента Союза Болельщиков Урала Владимира Перетягина, оптимальным во времена коронавируса является возвращение 30-50 процентной заполняемости стадиона людьми

"В процессе покупки абонементов узнали про ограничения и, если честно, не укладывалось в голове, что ты купил абонемент на футбол, но никуда не идешь.

При введенных ограничениях, массовые мероприятия проводятся: "Иннопром" и Крестный ход и, глядя на футбол в Казани, который происходит, не понимаешь почему так. ФК "Урал" реально потерял своего зрителя отказом от продажи абонементов. Хочется, чтобы к нам прислушались. Думаю что 30-50 процентов от заполняемости стадиона будет оптимально", - поделился мыслями Перетягин.