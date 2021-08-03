Китайское правительство создало специальную комиссию по работе с последствиями наводнения в провинции Хэнань

При Госсовете (правительстве) КНР создана специальная рабочая группа, которая займётся оценкой ущерба и выяснением причин, по которым ливни в провинции Хэнань привели к столь катастрофическим последствиям.

На сегодняшний день, как сообщает Global Times, уже известно о 302 погибших. Ещё пятьдесят человек числятся пропавшими без вести. Наиболее сильный удар стихии пришёлся по административной столице региона — городу Чжэнчжоу. Здесь погибли 292 человека (из них 39 утонули в затопленных подземных сооружениях, а 54 — были задавлены обломками разрушившихся зданий), а 47 пропали без вести.

Жертвы и разрушения вызваны обильными ливнями, которых в этом районе не бывало за всю историю метеорологических наблюдений. Однако многие граждане КНР сейчас считают, что ущерб мог бы быть меньше в случае более рациональных действий местных властей.

Отчасти это признал губернатор провинции Хэнань Ван Кай заявивший, что наводнения стали серьезным испытанием и выявили недостатки в управлении, пообещав извлечь урок из стихийного бедствия и усилить меры по борьбе с наводнениями и городскому управлению.

Эксперты также призвали подумать о внутренней и внутренней координации между различными департаментами. "Несмотря на то, что правительство разработало план готовности, некоторые местные чиновники не смогли принять решающих решений, когда людям угрожала смерть", - сказал сотрудник Пекинского института окружающей среды Ма Цзюнь, имея в виду трагедию в метро Чжэнчжоу, когда наводнение прорвало сдерживавшую воду дамбу и хлынуло в станцию ​​метро, из-за чего более пятисот пассажиров оказались в ловушке, а 14 человек в итоге погибли.

Прямые экономические потери провинции сейчас оцениваются в 114,269 млрд юаней, из которых около половины приходится на ущерб для города Чжэнчжоу. Метро не возобновило работу до сих пор. В самой провинции наводнением уничтожены посевы сельскохозяйственных культур на площади свыше 250 тысяч гектаров.