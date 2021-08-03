03 Августа 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Югры готовы заплатить 39 миллионов тому, кто расскажет, как привлечь в округ деньги

Департамент экономического развития Югры ищет разработчика стратегии привлечения в регион инвестиций, и готов заплатить за это неплохую сумму, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Конкурс объявлен на портале Госзакупок. Речь идёт об "оказании услуг по разработке плана Югры по привлечению инвестиций на период до 2024 г.". Размещена заявка 15 июля, последний день подачи заявок – 12 августа. Начальная (максимальная) цена контракта – 38,6 млн руб.

Напомним, в Югре в ближайшие несколько лет будет реализовано несколько масштабных проектов. Например, будет развиваться транспортная инфраструктура – появится мост через Обь, введены несколько важных для транспортной доступности региона участков дорог. Заявлены планы по улучшению жилищных условий в части строительства жилья и ликвидации аварийного жилого фонда. Обновлены приоритеты инвестиционной политики, промышленной политики, большое внимание регион уделяет развитию креативных индустрий, проектов по развитию кадрового потенциала.

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Теги: инвестиции, деньги, госзакупки



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