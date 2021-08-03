Каждый ответит в суде: Пригожин предупредил СМИ, связывающие его с гибелью журналистов в ЦАР

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил о намерении судиться со всеми журналистами, публикующими недостоверные данные, способные повредить его деловой репутации. В пресс-службе компании «Конкорд», передавшей слова предпринимателя, отметили, что любые СМИ, безосновательно связывающие Пригожина со смертью российских журналистов в ЦАР будут обязаны отвечать за свои слова перед законом.

«В отношении каждого, кто будет обвинять меня в убийстве журналистов в ЦАР, буду возбуждать уголовные дела и вырывать ему грязный язык в суде», - подчеркнул бизнесмен.

Отметим, что ранее в отношении Леонида Волкова уже было возбуждено уголовное дело по статье «клевета» после иска предпринимателя. Соратник Навального высказывался о возможной причастности Евгения Пригожина к трагедии в ЦАР, не предоставляя никаких доказательств.

«Всяких говорящих задниц, сидящих за границей, найду и вытащу за уши в российскую тюрьму, где они научатся нести ответственность за свои слова», - предупредил Пригожин.

Напомним, что три года назад в ЦАР погибла группа российских журналистов. Расследование трагедии ведется до сих пор, однако достоверно известно, что в Центральноафриканскую Республику их направил Михаил Ходорковский.