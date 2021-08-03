На Дальнем Востоке из-за паводка снова ограничено движение по Транссибу

В Приамурье из-за паводка пришлось ограничивать движение по участку Транссиба.

"3 августа на перегоне Бурея – Домикан двухпутного электрифицированного участка Украина – Архара Забайкальской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий в Амурской области (большой подъем уровня рек) для движения поездов закрыт один путь", – говорится в сообщении ЗабЖД.

Сейчас в районе создан оперштаб по предотвращению и ликвидации ЧС. "В режим повышенной готовности приведены силы путеремонтного комплекса, оперативного реагирования, противоразмывные и восстановительные поезда", - отметили в ЗабЖД.

Напомним, на прошлой неделе удалось открыть движение поездов по Транссибу в Забайкалье, где из-за паводка был поврежден мост. Пока движение ведется по одному пути, железнодорожники занимаются восстановлением второго (всего около 350 человек и около 30 единиц техники).