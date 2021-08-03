Госдепа США осудил действия Белоруссии в отношении Тимановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал действия властей Белоруссии в отношении белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

По мнению дипломата, "режим Лукашенко пытается заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую уехать домой просто за реализацию свободы слова".

"Такие действия оскорбительны, недопустимы и нарушают олимпийский дух", — написал Блинкен на своей странице в Twitter.

Напомним, власти Белоруссии ранее решили вернуть Тимановскую с Олимпийских игр в Токио. Спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили, что Тимановская снимается с соревнований "по психологическим причинам", но девушка в соцсетях опровергала это, заявляя, что врач ее не осматривал.

2 августа стало известно, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

В МИД Японии отказались предоставлять информацию о дате вылета спортсменки из Токио в Польшу. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что ведомство находится в постоянном контакте с заинтересованными сторонами. Мотэги добавил, что Тимановская "запросила убежище в третьей стране и сейчас находится в безопасном месте", пишет Regnum.