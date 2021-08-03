03 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Виктор Горсков (2020) | Фото: Виктор Горсков

Минздрав не дает ветерану ГУФСИН ознакомиться с результатами проверки ЦГКБ №1 по факту заражения ВИЧ

Супруга и заверенный представитель ветерана ГУФСИН и пенсионера из Екатеринбурга Виктора Горскова Светлана второй день не может получить ответ о результатах проверки ЦГКБ №1 Екатеринбурга, где ее мужа могли заразить ВИЧ и гепатитом С. Проверка была организована министерством здравоохранения Свердловской области и завершилась еще 30 июля, однако ответственные за нее продолжают сбрасывать и игнорировать звонки.

"Проверка завершилась в пятницу и мне сказали, что я получу ответ в понедельник. Самойлова все утро понедельника не брала трубку, а когда меня переводили на нее с колл-центра, сбрасывала. Только после того, как я позвонила с телефона Виктора (который она не знала), она взяла телефон. Сказала, что в течение понедельника мне пришлют ответ, потому что результаты уже есть. Но вот уже вторник. Теперь телефон вообще никто не берет. Адвокату нужен этот документ, а у меня его нет. Видимо, есть в результатах что-то, что они не хотят нам показывать", - рассказала Накануне.RU Светлана.

Напомним, Екатерина Самойлова - главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Свердловской области и ответственный за подготовку акта проверки, которая стартовала 10 июля. В областном минздраве Накануне.RU сообщили, что с результатами могут ознакомиться только уполномоченные лица, а позже добавил, что подобные ответы приходят заказным письмом и супружеской паре придется ждать соответствующего уведомления.

"С результатами проверки могут ознакомить только уполномоченных лиц, так как это касается врачебной тайны. Ответ обычно отправляется заказным письмом. Пусть ждут уведомление", - заявил глава пресс-службы регионального минздрава Константин Шестаков.

Интересно, что, по словам Горсковой, в ее обращении от лица супруга указан только адрес электронной почты. Да и в прошлый раз, когда аналогичная "проверка" проводилась по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева, проблем с предоставлением акта Горсковым не было. Супруги уверены, что если от них и не пытаются скрыть результаты проверки, то как минимум стараются затянуть дело, как это ранее делали в МВД.

Напомним, что внеплановая проверка в центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга прошла в связи с обращением Светланы к президенту Владимиру Путину. Позже, по итогам эпидемиологического расследования, Роспотребнадзор по Свердловской области все же признал высокую вероятность заражения пенсионера ВИЧ в стенах именно ЦГКБ №1 и даже выдвинул свои предположения.

Ранее мы писали о том, что ДНК-экспертиза указала на источник заражения - пациента ЦГКБ №1 с весьма сомнительным прошлым, который вместе с Виктором Горсковым наблюдался в больнице. Однако ни МВД, ни следственные органы супругам не верят, оскорбляя больного человека, 67-летнего ветерана ГУФСИН, намеками на его возможные порочные связи и наркоманию.

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Теги: Горсков, пенсионер, ВИЧ, Гепатит С, минздрав, обращение, проверка



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