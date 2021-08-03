УФАС признало необоснованной жалобу на аукцион на покупку автобусов для Челябинска

В Челябинске УФАС признало необоснованной жалобу на аукцион на поставку 40 автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена контракта – 551 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, довод заявителя о нарушении действующего законодательства при проведении аукциона не нашел подтверждения.

Напомним, с жалобой обратилось ООО "Газомоторное топливо-Раритек". Компания указала на неправомерное установление заказчиком требования относительно длины автобусов. Это, по мнению заявителя, может привести к ограничению конкуренции.

Победителем закупки признана компания "Волгабасс групп". она готова поставить 40 автобусов за 465,9 млн рублей.

"Проведение аукциона в части заключения контракта может быть продолжено", - отметили в УФАС.

Напомним, в июле в Челябинске было объявлено два аукциона на покупку 150 автобусов. Область закупает 40 автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена – 551,4 млн руб. Также планируется приобрести 110 автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена аукциона – 1 млрд 362,5 млн руб.

11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд руб. направлены четырем регионам, в том числе Челябинской области. Челябинск получил 1,9 млрд руб. для покупки 150 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, Магнитогорск – 400 млн руб. на приобретение десяти трамваев.